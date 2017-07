1 SHARES Delen Tweet

De transfer van Heiko Westermann naar het Oostenrijkse Austria Wien is bijna rond. Dit weet de Telegraaf te melden.

“Ajax heeft met Austria Wien een akkoord bereikt over de overgang van Heiko Westermann. De 33-jarige Duitser heeft nog een contract voor één seizoen in Amsterdam. De verwachting is dat de verdediger, die afgelopen seizoen slechts vier competitieduels voor de Amsterdammers speelde, voor twee jaar kan tekenen. In Oostenrijk wordt Westermann herenigd met zijn oude trainer Thorsten Fink, onder wie hij bij Hamburger SV tussen 2011 en 2013 al twee seizoenen speelde.”