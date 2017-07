9 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft op de valreep geprobeerd om Sofyan Amrabat voor de neus van Feyenoord weg te kapen. De poging bleek tevergeefs.

Feyenoord en FC Utrecht waren al geruime tijd in onderhandeling over een transfer van de middenvelder, maar wisten geen akkoord te bereiken. Na het bekendworden van de poging van Ajax sloeg Feyenoord direct toe en bereikten de Rotterdammers een akkoord over een transfersom van vier miljoen euro.