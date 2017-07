Sofyan Amrabat zet zijn carriere voort bij Feyenoord. Hij tekent een contract voor vier seizoenen bij de Rotterdammers. FC Utrecht ontvangt vier miljoen euro voor hem.

De middenvelder is al gekeurd.

Daar is Sofyan Amrabat: "Ajax had zich ook gemeld, maar ik wilde per se naar Feyenoord toe. Blij om hier te zijn." pic.twitter.com/E6lmvVNzgz

— Dennis van Eersel (@DennisVanEersel) 30 juni 2017