Hakim Ziyech heeft zich in de belangstelling gespeeld van de Italiaanse grootmacht AC Milan. Dit weet het medium La Gazzetta dello Sport te melden. Ziyech kwam vorig seizoen over van FC Twente en wist in de tijd furore te maken bij Ajax.

Het is niet de verwachting dat de spelmaker ook daadwerkelijk vertrekt uit Amsterdam. Ziyech heeft in ieder geval al aangegeven dat hij nog wel een seizoen voor Ajax wil voetballen. Daar zou echter verandering in kunnen komen als Milan een monsterbod besluit uit te brengen. Ook AS Roma werd onlangs overigens al in verband gebracht met Ziyech.