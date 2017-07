0 SHARES Delen Tweet

Ajax mag weer hopen op de tijdelijke komst van vleugelflitser Munir El Haddadi. Dit weet het het dagblad Sport. Het Russische Zenith St. Petersburg had een bod van 20 miljoen euro op hem uitgebracht maar hij ziet een overstap niet zitten.

Naar verluidt is hij opzoek naar een sportief project en is Rusland niet interessant voor hem genoeg. In het afgelopen seizoen speelde de linksvoor op huurbasis voor Valencia en daar deed hij het best goed. De ploeg uit de sinaasappelstad van Spanje wenste de optie tot koop in het contract van El Haddadi echter niet te lichten. Ajax werd een paar weken geleden in verband gebracht met de voetballer, hetzij met betrekking tot een huurtransfer, en is nu mogelijk weer een gegadigde.