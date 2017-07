0 SHARES Delen Tweet

Crystal Palace wil deze zomer zaken doen met Ajax. De nieuwe club van trainer Frank de Boer wil Joel Veltman en Kenny Tete overnemen van de Amsterdammers. Dit weten diverse Engelse media te melden.

Voor Veltman heeft Palace concurrentie van Tottenham Hotspur. Voor Tete is Olympique Lyon in de markt. De rechtsback van Ajax is een bijzonder goedkope optie, zeker voor een Premier League-club, want hij kost maar 3 miljoen euro. Deze dubbeltransfer zou op zijn minst een beetje opvallend zijn, omdat Veltman en Tete in het afgelopen seizoen met elkaar concurreerden om dezelfde positie. In de eerstgenoemde ziet Palace echter een centrumverdediger.