0 SHARES Delen Tweet

De Italiaanse grootmacht Napoli is in de zoektocht naar een nieuwe doelman uitgekomen bij Andre Onana. Dit weet het medium La Gazzetta dello Sport te melden.

Al wekenlang wordt de ene na de andere doelman gelinkt aan Napoli. Eerder viel al de naam van PSV’er Jeroen Zoet. Ook Gerónimo Rulli (Real Sociedad) zou in beeld zijn. Nu is het vizier schijnbaar gericht op Onana (21), die een uitstekend seizoen achter de rug heeft in Amsterdam.