PSV heeft de Franse verdediger Maxime Soulas definitef vastgelegd tot medio 2020.

Soulas speelde afgelopen seizoen op amateurbasis in de jeugdopleiding van PSV. De van Montpellier HSC afkomstige verdediger maakte in die periode bij PSV onder 19 een zeer goede indruk waardoor PSV graag met Soulas doorgaat. “Ik wil zo lang mogelijk bij PSV voetballen”, aldus de Franse mandekker in een eerste reactie bij PSV TV.