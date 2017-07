5 SHARES Delen Tweet

Een opvallend bericht vandaag. Ajax zou denken aan de komst van buitenspeler Oussama Tannane. Hij staat momenteel onder contract bij het Franse Saint-Etienne.

Tannane speelde mede door een blessure maar 45 minuten voor het Franse Saint-Étienne in het laatste half jaar. De Marokkaan kwam in de jeugd uit voor Ajax en de Amsterdammers willen hem volgens Lions de l’Atlas terughalen naar de club. Hij speelde geen wedstrijd in de hoofdmacht maar maakte via wat omzwervingen zijn Eredivisie-debuut bij sc Heerenveen.

In 2016 verruilde Tannane Heracles voor Saint-Etienne. Zij betaalden 2,5 miljoen euro voor de Marokkaan. Tot nu toe speelde de rechtsbuiten 41 wedstrijden voor de club en scoorde hij vijf keer.