Oud-Feyenoorder Wesley Verhoek gaat aan de slag bij de amateurs van DHC. Dit weet het medium Haaglanden Voetbal te melden.

Verhoek begon zijn loopbaan bij ADO Den Haag, waar hij de jeugdopleiding doorliep en doorbrak in het eerste elftal. In 2012 telde FC Twente anderhalf miljoen euro neer voor de vleugelaanvaller. Een half seizoen later tekende Verhoek een contract bij Feyenoord. In 2015 werd de aanvaller een halfjaar bij Go Ahead Eagles gestald, waarna de Rotterdammers hem naar het Indiase Pune City lieten vertrekken. Sinds zijn vertrek uit India, in januari 2016, zit Verhoek zonder club.