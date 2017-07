0 SHARES Delen Tweet

Ajax en Heiko Westermann zijn niet langer aan elkaar verbonden. Zijn contract dat nog een jaar doorliep is in overleg ontbonden. Hij stond nog een jaar onder contract bij de Amsterdammers en zet zijn carriere nu zo goed als zeker voort bij het Oostenrijkse Austria Wien.

Westermann werd op 14 augustus 1983 geboren in Alzenau, Duitsland. Hij maakte op 3 augustus 2016 zijn debuut voor Ajax in de voorronde van de UEFA Champions League, PAOK Saloniki – Ajax (1-2). In totaal speelde de verdediger acht officiële wedstrijden in het eerste elftal van Ajax.