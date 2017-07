9 SHARES Delen Tweet

Feyenoord en Ajax hebben dezelfde speler in het vizier. Naar verluidt hebben beide clubs interesse in in de Braziliaanse spelmaker Arthur. Dit weet het Braziliaanse medium Na Redonda te melden. Hij staat onder contract bij Gremio dat een zak met miljoenen voor hem wil ontvangen.

De interesse van de Amsterdammers zou nog het meeste logisch zijn. Marc Overmars meldde zich immers lastminute voor Sofyan Amrabat, die vervolgens voor Feyenoord koos. Klaarblijkelijk wil Ajax nog een middenvelder hebben. In eigen land wordt Arthur overigens ‘de nieuwe Andrés Iniesta’ genoemd.