3 SHARES Delen Tweet

Ajax staat op het punt om de pas achttienjarige spits Danilo Pereira da Silva te contracteren. Dit weet de Telegraaf te melden. De jeugdinternational staat onder contract bij Santos wat een transfersom van twee miljoen euro voor hem verlangd.

Danilo die een goed seizoen beleeft bij Santos onder 20 en in de eerste acht competitieduels zeven keer scoorde, is al in Amsterdam, kreeg gisteren een rondleiding op sportpark De Toekomst en wordt een dezer dagen medisch gekeurd. Als het licht daarna op groen gaat, tekent hij een contract voor vijf jaar.”