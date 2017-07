0 SHARES Delen Tweet

Vurnon Anita zet zijn carriere voort bij Leeds United. Hij komt transfervrij over van Newcastle United. Hij tekent bij zijn nieuwe club voor drie jaar.

In 2012 maakte Anita de overstap van Ajax naar de Premier League. De controleur op het middenveld werd lang niet altijd als basisspeler ingezet, maar kwam in vier seizoenen toch tot 106 wedstrijden op het hoogste niveau in Engeland.