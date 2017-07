7 SHARES Delen Tweet

Het Crystal Palace van de nieuwbakken trainer Frank de Boer heeft interesse in een speler van Feyenoord. Het zou gaan om de Peruviaanse middenvelder Renato Tapia. Dit weten diverse Engelse media te melden.

De Londenaren worden te pas en te onpas in verband gebracht met allerlei spelers, maar nu is het dus de beurt aan de Feyenoorder. Opvallend is dat men meldt dat ‘Feyenoord zal vechten om Tapia te behouden’ en dat lijkt toch heel erg onwaarschijnlijk, want eigenlijk heeft de middenvelder geen minuut geïmponeerd in De Kuip.

Onlangs vertelde Tapia zelf wel nog dat hij in Rotterdam wilde blijven. “Ik moet me meer aanpassen aan het team. Of ik me heb gestoord aan het gebrek aan speeltijd? Nee, want ik kan ook bij de beloften beter worden. Ik neem het stap voor stap. Voor nu denk ik gewoon aan Feyenoord.”