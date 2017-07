0 SHARES Delen Tweet

Dragi Gudelj het jongere broertje van Nemanja Gudelj verruilt Ajax voor het Zwiterse FC Wohl. De linksback was niet goed genoeg voor het eerste van de Amsterdammers. De overgang naar de Zwitserse club die uitkomt in de tweede divisie is per direct. De verdediger stond nog tot en met 30 juni 2018 onder contract bij Ajax.

Gudelj werd geboren op 8 november 1997 in Breda en maakte de afgelopen twee seizoenen deel uit van de selectie van Jong Ajax.