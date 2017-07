8 SHARES Delen Tweet

Dramatisch nieuws rondom Ajax-middenvelder Abdelhak Nouri. Er is bij hem ernstige en blijvende hersenschade geconstateerd.

Afgelopen zaterdag zakte Nouri in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Werder Bremen. Hij bleek hartritmestoornissen te hebben. Sindsdien werd hij op de intensive care gehouden in een ziekenhuis in het Oostenrijkse Innsbruck. De diagnose die nadien werd gesteld, is dat een groot deel van zijn hersenen niet meer functioneert en dat de kans op herstel van deze cruciale hersenfuncties nihil is”, zo luidt de verklaring van Ajax.

,,Dit alles hoogstwaarschijnlijk als gevolg van te weinig zuurstoftoevoer naar de hersenen. Hij is medisch vrijgegeven voor vervoer. De verwachting is dat Nouri op korte termijn naar een ziekenhuis in Amsterdam zal worden gebracht voor verdere verzorging.”