0 SHARES Delen Tweet

Amin Younes heeft zijn vakantie afgebroken om bij zijn teamgenoten te zijn na het dramatisch nieuws over Abdelhak Nouri. Dat meldt de persdienst van de Amsterdamse club aan Ajax Life.

Younes deed deze zomer mee aan de Confederations Cup met Duitsland en mocht daarom tot en met dit weekend genieten van zijn vakantie. Na het nieuws over Nouri was van genieten echter geen sprake meer. Younes stapte op het vliegtuig en is inmiddels in Amsterdam om in deze moeilijke tijd bij zijn ploeggenoten te zijn.