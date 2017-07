3 SHARES Delen Tweet

In de strijd om Derrick Luckassen was technisch directeur Martin van Geel bereid om zijn eigen transferrecord te breken. De verdediger van AZ koos uiteindelijk voor een dienstverband bij PSV.

Naar verluidt had hij zes miljoen voor hem over. PSV had vier miljoen voor hem over dus wilde AZ hem liever verkopen aan Feyenoord. Zelf had hij geen trek in een overstap naar Rotterdam en koos dus uiteindelijk voor de Eindhovenaren.