Gisteren werd bekend dat Wesley Sneijder per direct vertrekt bij Galatasaray. De 33-jarige middenvelder is nu transfervrij en kan dus rustig kijken waar zijn toekomst ligt. In een interview met het medium beIN Sports vertelt de technicus dat hij het vervolgens maar op zich af laat komen.

Sneijder zegt: “Ik heb nog geen verdere plannen. Ik ga naar Amsterdam en vanaf daar zie ik wel wat ik ga doen. Ik heb in ieder geval vertrouwen in mijn kwaliteiten en weet zeker dat er iets op mijn pad komt. Ik heb nog geen club, nee. Ik heb veel prachtige momenten meegemaakt bij Galatasaray en over het geheel bezien ben ik erg blij dat ik de kans heb aangegrepen om naar Galatasaray te komen.”