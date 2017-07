10 SHARES Delen Tweet

Zowel Ajax als Feyenoord zijn in de markt voor een spits van de Italiaanse grootmacht Juventus. Naar verluidt hebben de technisch directeuren Marc Overmars en Martin van Geel zich gemeld voor de pas 17-jarige Moise Kean. Dit weet het medium Sky Italia te melden.

Er gaan al langer geruchten over een transfer van de 17-jarige Italiaan naar de Eredivisie. Het is zeker dat zijn werkgever Juventus hem ervaring op wil laten doen, daarom staat De Oude Dame open voor een verhuurperiode. De spits wordt in zijn vaderland gezien als een van de allergrootste talenten en daar zijn ze het in Rotterdam en Amsterdam klaarblijkelijk helemaal mee eens.

Naast dat hij op de spitspositie uit de voeten kan, is hij ook een uitstekende keuze op beide vleugels.