FC Utrecht zou wel degelijk in gesprek zijn met Wesley Sneijder over een dienstverband. Dit weet de verslaggever Rene van den Berg te melden.

Sneijder is transfervrij nadat zijn contract werd ontbonden bij het Turkse Galatasaray. Eerder vertelde Ten Hag al over de spelmaker, die geboren werd in de Utrechtse wijk Ondiep: “Een speler als Sneijder is bij ons altijd welkom. Goede spelers kunnen altijd samenspelen. Sneijder zou zeker bij Utrecht passen.”