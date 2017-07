1 SHARES Delen Tweet

Jetro Willems verruilt definitief PSV voor het Duitse Eintracht Frankfurt. Hij heeft een meerjaarig contract ondertekend bij die club.

In 2015 won Willems met PSV zijn eerste landstitel, één waar hij met meer dan tien assists een groot aandeel in had. Het jaar daarna moest Willems terugvechten na blessureleed, maar pakte hij op de slotdag in Zwolle opnieuw de landstitel. Naast deze twee kampioenschappen en de KNVB Beker won Willems ook driemaal de Johan Cruijff Schaal. Willems is 22-voudig international van Oranje.