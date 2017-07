1 SHARES Delen Tweet

Real Madrid is in de markt voor Ajax-aanvaller Kasper Dolberg. Dit weet het Spaanse Marca vandag te melden.

Zinedine Zidane ziet graag het Franse toptalent Kylian Mbappé komen maar hij is erg duur. Zijn club AS Monaco verlangt zón 160 miljoen euro voor hem. Voorzitter Florentino Pérez zou er niet helemaal gerust meer op zijn en tast een aantal andere mogelijkheden af. De hierboven genoemde Dolberg zou optie numero twee zijn voor de Champions League-winnaar van het afgelopen seizoen. De Deen heeft meermaals aangegeven te willen blijven bij Ajax, maar er kan natuurlijk van alles gebeuren als Real zich opeens meldt met een enorme aanbieding. Het is niet bekend hoeveel directeur spelerszaken Marc Overmars precies vraagt voor Dolberg.