4 SHARES Delen Tweet

Ezra Walian (19) is momenteel op proef bij Bolton Wanderers. Hij is transfervrij nadat zijn contract bij Ajax niet werd verlengd.

De spits is transfervrij vertrokken bij Ajax en is sindsdien clubloos. Bolton wil zijn loopbaan nu weer op gang helpen. “Hij is op proef bij Bolton”, aldus Endri Erawan van Indonesië onder 22 jaar. tegenover Kompas. “Hij is nu fit en kan spelen. Dat hebben de artsen ook bevestigd.”