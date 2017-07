0 SHARES Delen Tweet

Opvallend nieuws in de voortgang van de transfer van Richarlison. Alles leek erop dat hij een contract ging ondertekenen bij Ajax maar nu lijkt Chelsea de beste papieren te hebben.

Dat is in ieder geval wat journalist Freek Jansen van Voetbal International meldt via zijn Twitter-account.

Ajax hoopte het transferspel rond Richarlison afgelopen vrijdag af te ronden, maar dit is dus nog steeds niet gebeurd. De Engelse media maken melding van interesse van onder meer Chelsea en Manchester United en wellicht heeft Richarlison dus pondtekens in zijn ogen gekregen.

Vanuit #Ajax werd de komst van Richarlison afgelopen vrijdag nog als 'nagenoeg rond' bestempeld. Transferspel lijkt echter in volle gang. — Freek Jansen (@FreekJansenVI) 23 juli 2017