0 SHARES Delen Tweet

In de strijd om Munir El Haddadi is hier nu ook het Franse Lille bijgekomen. Dit weet het medium Foot Mercato te melden. Ajax heeft al een bod neergelegd bij Barcelona van maar liefst veertien miljoen euro.

Het is maar zeer de vraag of de aanbieding van Ajax nog wel geldt. De Amsterdammers worden momenteel immers vooral gelinkt aan de Braziliaanse aanvaller Richarlison, die eveneens uit de voeten kan als linksvoor. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat El Haddadi liever niet in de Eredivisie wil spelen: hij heeft een voorkeur voor een land als Engeland of Italië.