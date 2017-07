0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord ziet Robin van Persie graag naar de Kuip komen. Er is al contact geweest tussen beide partijen en nu is ook de vraagprijs van zijn club Fenerbahce bekend.

Trainer Aykut Kocaman van de topclub uit Istanbul zegt in gesprek met het medium Aksam dat Feyenoord 4 miljoen euro zal moeten betalen om aan de slag te mogen gaan met Van Persie. “Wordt er minder geboden, dan zullen we niet luisteren. Robin vertegenwoordigt ook een bepaalde naam. Maar als we hem verkopen, dan kunnen we vervolgens twee spelers halen. Dat biedt stof tot nadenken.”