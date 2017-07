0 SHARES Delen Tweet

De verwachting is nog altijd dat de Braziliaanse vleugelaanvaller Richarlison zijn carriere voortzet bij Ajax. Afgelopen dagen kwam het bericht in het nieuws dat Chelsea hem voor de neus zou willen wegkapen van de Amsterdammers maar volgens ingewijden is Richarlison nog altijd ‘gewoon’ op weg naar de Johan Cruijff ArenA.

Naast Chelsea zou ook Manchester United hem in het vizier hebben.