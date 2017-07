1 SHARES Delen Tweet

De verwachting is dat Jairo Riedewald vandaag zijn krabbel zet onder een contract bij Crystal Palace. De laatste formaliteiten zouden worden afgerond. Ajax ontvangt naar verluidt negen miljoen euro voor haar jeugdproduct.

Het was al even bekend dat Riedewald voor Palace zou gaan spelen, maar het duurde toch vrij lang voor de betrokken partijen om de puntjes op de i te zetten. Er is echter geen kink in de kabel gekomen en de Engelsen betalen ‘gewoon’ 9 miljoen euro voor Riedewald, zo meldt Freek Jansen, Ajax-watcher van het medium Voetbal International.