Er komt snel duidelijkheid bij Feyenoord over Steven Berghuis. Volgens de Telegraaf is er binnen 48 uur duidelijkheid over zijn situatie bij Watford.

Afgelopen zaterdag stond de rechtsbuiten nog in de basis bij Watford in een oefenduel tegen het Spaanse Eibar. De beslissing van Watford zou mede afhangen van het rondkomen met een nieuwe rechtsbuiten.