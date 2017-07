1 SHARES Delen Tweet

Adam Maher is overbodig geworden bij PSV en mag uitkijken naar een nieuwe club. In navolging van het Turkse Osmanlispor en het Portugese Sporting Lissabon is er nu ook interesse vanuit Frankrijk. Naar verluidt gaat het om Saint-Etienne.

Volgens het medium But Football Club zou die club navraag hebben gedaan bij PSV voor hem. Maher zou er ploeggenoot kunnen worden van onder meer oud-Heraclied Oussama Tannane.