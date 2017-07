3 SHARES Delen Tweet

Feyenoord strijd met PSV om de handtekening van de 24-jarige Argentijnse linksback Nicolás Tagliafico. Dit weet het medium Olé te melden. Naar verluidt moet hij vijf miljoen euro kosten.

Naast PSV en Feyenoord heeft ook het Spaanse Sevilla een oogje op hem. Het is de vraag in hoeverre Feyenoord daadwerkelijk geïnteresseerd is in Tagliafico, omdat trainer Giovanni van Bronckhorst al drie linksbacks in huis heeft: Ridgeciano Haps (onlangs van AZ gekocht voor zes miljoen), Miquel Nelom en Lucas Woudenberg.