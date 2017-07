3 SHARES Delen Tweet

Mark van Bommel is topkandidaat om de nieuwe technisch directeur te worden van Bayern Munchen. Dit weet Eurosport te melden.

Hij zou in die positie Matthias Sammer op kunnen volgen. Van Bommel wees een eerdere rol als coach van het tweede elftal van Bayern af. Hij wilde eerst aan de slag met de jeugd en koos daarvoor om de Onder 19 van PSV te gaan trainen. Het is dan ook de vraag of hij voor een dergelijke rol bij Bayern nu wel openstaat na twee weken als coach bij de Onder 19.