Een half jaar na zijn vertrek bij Ajax staat Anwar El Ghazi voor een transfer naar AC Milan. Dit weet het medium Tuttomercatoweb te melden.

De aanvaller werd in januari nog voor acht miljoen euro gehaald door OSC Lille, maar kan mogelijk dus nu al een megatransfer gaan maken. In Milaan wordt momenteel gebouwd aan een compleet nieuw succeselftal, dat in de voorbereiding al Bayern München van de mat speelde.