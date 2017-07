0 SHARES Delen Tweet

Ajax speelde gisteren met 1-1 gelijk in en tegen Nice. Donny van de Beek was de doelpuntenmaker voor de Amsterdammers en de Franse media zijn lyrisch over hem.

Het Franse France Football schrijft bijvoorbeeld: “Hij leek overal op het veld te staan en was er altijd als Ajax hem nodig had. Bijvoorbeeld bij een goedgeplaatste tackle op Eysseric en toen keeper Cardinale de bal wegstompte; alles had hij in de gaten. Donny van de Beek lijkt alle aspecten van het moderne voetbal onder de knie te hebben …”

“De jeugdopleiding van Ajax wordt vaak geroemd en als je kijkt naar het spel van Van de Beek is dat niet meer of minder dan terecht. Jean Michaël Seri en Vincent Koziello hadden alle moeite om hem af te stoppen. Ajax heeft duidelijk de beschikking over een nieuwe ster.” Ook media als L’Équipe en Le Monde delen een pluim uit aan de Ajacied.