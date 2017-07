0 SHARES Delen Tweet

Ajax heeft een prima uitgangspositie weten te bemachtigen om door te gaan naar de volgende ronde in de Champions League. in de uitwedstrijd tegen Olympique Nice werd het 1-1.

Mario Balotelli zorgde na ruim een half uur spelen voor het openingsdoelpunt wat tevens de ruststand was. Even na rust was het Donny van de Beek die de 1-1 maakte. Volgende week is de return in Amsterdam.