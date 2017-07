0 SHARES Delen Tweet

PSV is erg slecht begonnen in de voorronde van de Europa League. In eigen huis verloren de Eindhovenaren met 0-1 van het Kroatische Osijek. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd gescoord in de tweede helft door een penalty die veroorzaakt werd door Joshua Brenet. Deze werd benut door Barisic. Volgende week staat de return op het programma.