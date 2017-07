0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord en Watford naderen een akkoord over de transfer van Steven Berghuis. Volgens Martijn Krabbendam is de Engelse club in vraagprijs met 250.000 euro gezakt. Dat zou betekenen dat er nog slechts een gat van 250.000 euro zit tussen vraagprijs en bod van Feyenoord.