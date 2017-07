1 SHARES Delen Tweet

AS Roma wil bij Ajax een poging gaan wagen voor Hakim Ziyech. Naar verluidt hopen ze de Amsterdammers te kunnen verleiden met een bod van maar liefst 35 miljoen euro. Dit weet het medium Stadionsport.it te melden.

Ziyech is volgens de bovengenoemde website de tweede optie van Roma. Eerste keus is Riyad Mahrez maar hij lijkt niet te komen. Eerder deden de Romeinen al succesvol zaken met Feyenoord voor vleugelverdediger Rick Karsdorp en het zou zomaar kunnen dat de werkgever van Kevin Strootman opnieuw in Nederland uitkomt.