3 SHARES Delen Tweet

Zowel Manchester City als Manchester United strijden om de 15-jarige Melayro Bogarde. Dit weet het medium The Guardian te melden.

De beide ploegen uit Manchester zouden al geregeld scouts richting Varkenoord gestuurd hebben om Bogarde uit te lichten. In augustus is de speler in kwestie actief op de zogenaamde Kleuver Copa, een toernooi dat zeer populair is bij de verschillende talentenjagers uit de Premier League. Daar kan hij zich volgens het bovengenoemde medium verder in de kijker spelen.