Gaston Periero zou een toptransfer hebben afgewezen. Hij zou naar een Russische club kunnen vertrekken dat 20 miljoen euro voor hem over zou hebben gehad. Dit weet het Twitter-account Warrior of Uruguay te melden.

De multifunctionele speler, die in de aanval uit de voeten kan maar ook op het middenveld, zou een tijdje nagedacht hebben over de aanbieding, maar tot de conclusie gekomen zijn dat Rusland geen goede vervolgstap is voor zijn carrière.

Gastón Pereiro (22) has reportedly turned down a €20M offer from a Russian club.

Pereiro felt the move would only benefit him economically. pic.twitter.com/L6dD3O09SC

— Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) July 29, 2017