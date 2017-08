0 SHARES Delen Tweet

Feyenoord heeft zich definitief versterkt met Steven Berghuis. Hij komt over van Watford dat ongeveer zeven miljoen euro voor hem ontvangt. In Rotterdam tekent hij voor vier jaar.

Met de transfer gaat een lang gekoesterde wens van zowel Berghuis als Feyenoord in vervulling. De aanvaller stak na het succesvolle vorige seizoen niet onder stoelen of banken dat hij graag voor Feyenoord wilde blijven spelen, terwijl trainer Giovanni van Bronckhorst meermaals aangaf dat hij Berghuis ook in het nieuwe seizoen graag in zijn selectie wilde hebben.