1 SHARES Delen Tweet

Volgens diverse Turkse media staat Gregory van der Wiel voor een vertrek bij Fenerbahce. Hij zou weer gaan spelen in de Eredivisie en dan terugkeren bij Ajax. Dit weet het medium Ajansspor te melden.

Fenerbahçe zou Van der Wiel zou graag kwijt willen dat de Turken een gedeelte van het salaris van de Nederlander doorbetalen, zodat de Amsterdammers hem kunnen kopen. We dienen vooralsnog wel een flinke slag om de arm te houden, omdat Joël Veltman duidelijk de eerste rechtervleugelverdediger is in Amsterdam en Ajax vooral behoefte heeft aan een linksback. Een Van der Wiel-deal zou een grote verrassing zijn.