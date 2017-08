1 SHARES Delen Tweet

Ajax hoeft aanstaande woensdag geen rekening te houden met Mario Balotelli. De Italiaanse spits van Olympique Nice is geblesseerd geraakt.

Balotelli was in de heenwedstrijd nog goed voor de 1-0, waarna Donny van de Beek de eindstand op 1-1 bepaalde. In die wedstrijd werd hij na zeventig minuten vervangen. Nice-Matin meldde eerder al dat hij een dijbeenblessure heeft opgelopen en daarom niet inzetbaar is in Amsterdam.