Ricardo van Rhijn staat voor een terugkeer bij Ajax. De rechtsback zou de selectie van de Amsterdammers moeten gaan verbreden. Dit weet het voetbalsite ‘Voetbalprimeur’ te melden. Enkele jaren geleden vertrok Van Rhijn naar Club Brugge nadat hij de concurrentiestrijd verloor van Kenny Tete.

Van Rhijn kwam in zijn laatste jaar in Amsterdam, over alle toernooien gezien, slechts tot vijf basisplekken. Ter vergelijking: toen Tete een jaar daarop de concurrentie van Joël Veltman verloor, stond hij alsnog dertien keer in de basis, met dank, weliswaar, aan de succesvolle Europa League-campagne.