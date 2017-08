10 SHARES Delen Tweet

Ajax is naar verluidt rond met de Kroatische verdediger Mateo Barac. Dit weet het medium Sportske Novosti te melden. Hij zou maandag al worden gepresenteerd bij de Amsterdammers.

Vertegenwoordigers van de Eredivisie-topclub waren al aanwezig bij de wedstrijd van zijn club Osijek tegen PSV in de Europa League, die ze overigens met 1-0 wonnen waardoor de Eindhovenaren nu uitgeschakeld zijn. Klaarblijkelijk hebben de scouts van Ajax positief geoordeeld over de potentie van Barac, want volgens de bovengenoemde bron wordt de Kroaat op maandag al gepresenteerd in de Johan Cruijff ArenA.

Naar verluidt betalen de Amsterdammers 1,5 miljoen euro voor hem.