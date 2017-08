0 SHARES Delen Tweet

Na het binnenhalen van Neymar is het Franse Paris Saint-Germain weer bezig met een toptransfer. Ze willen Kylian Mbappé van concurrent gaan halen en hebben daar 180 miljoen euro voor over. Alleen is de Franse grootmacht niet de enige club die achter hem aan zit.

Het supertalent van AS Monaco heeft de clubs voor het uitzoeken, want ook Manchester City en Real Madrid zijn nog altijd met hem bezig. Paris Saint-Germain heeft volgens het bovengenoemde dagblad echter verreweg de beste papieren om Mbappé in te lijven. De steenrijke Parijzenaars zouden vol inzetten op het ontstaan van een eigen supertrio: Mbappé, Edinson Cavani en Neymar, oftewel MCN.