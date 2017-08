0 SHARES Delen Tweet

Ajax moet nog altijd vrezen voor het vertrek van één of meerdere van haar sterkhouders. Davinson Sánchez, Hakim Ziyech, Kasper Dolberg en André Onana staan er namelijk goed op bij grote clubs uit Europa. De Telegraaf maakt melding van een ‘enorme belangstelling’.

Mochten clubs deze spelers willen halen dan is er alleen een kans bij een monsterbod. Verder is Overmars tevreden met wat er nu op het veld staat. Van de basisspelers van vorig jaar vertrokken alleen Davy Klaassen en Bertrand Traoré. Ajax is blij dat het de selectie voor negentig procent bij elkaar heeft weten te houden.