Willem van Hanegem heeft een transfertip voor PSV. Ze zouden er goed aan doen om Sam Larsson over te nemen van SC Heerenveen. Dit schrijft hij in zijn column voor het Algemeen Dagblad.

Het lijkt er niet op dat PSV daadwerkelijk in de markt is voor Larsson. De Zweed wordt vooral begeerd door het Spaanse Celta de Vigo, dat steeds een beetje meer biedt om hem over te mogen nemen. Het laatste bod van de Spanjaarden bedraagt naar verluidt 7 miljoen euro, waar sc Heerenveen 8 miljoen wil hebben.